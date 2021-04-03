الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة



- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الشمالية الغربية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على كافة الأنحاء.



الظواهر الجوية:





- نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، بالقاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة.



نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا عبر صفحتها على "فيس بوك" يستعرض تفاصيل طقس الأحد الموافق 4 إبريل 2021، وجاءت كالتالي:حالة الطقس نهارًا: