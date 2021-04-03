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تطور جديد بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

السبت 03/أبريل/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، عن تطورات ملف تمديد عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، في الفترة المقبلة.

تطور مفاوضات الزمالك لتمديد عقد ساسي 

وأوضح المصدر أن مسؤولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، اجتمعوا مع  مهند عون وكيل النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي واشترط فيها الأخير حصول اللاعب على كافة مستحقاته المتأخرة قبل الحديث عن بنود عقده الجديد.

وأوضح المصدر أن ملف تمديد عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك،  مغلق في الوقت الحالي ولم يتم الحديث فيه مرة أخرى من جانب إدارة القلعة البيضاء.

وتابع المصدر موضحا أن طلبات فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، مغالاة فيها من وجهة نظري مسؤولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك.

وأتم المصدر مشيرا إلى أن فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، طلب مليوني و600 ألف يورو في الموسم الواحد، لافتا أن هناك سقف للأمور المالية من جانب إدارة الأبيض.

 

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