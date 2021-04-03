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ليستر سيتي يُمدد عقد إيهيناتشو حتي 2024

السبت 03/أبريل/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت تجديد عقد مهاجمه النيجيري كيليتشي إيهيناتشو، وأن اللاعب سيستمر ضمن صفوف الفريق حتى عام 2024 على الأقل.

وانضم إيهيناتشو إلى ليستر سيتي قادما من مانشستر سيتي في أغسطس 2017 وشارك مع الفريق في 117 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها 32 هدفا، منها 12 هدفا خلال الموسم الجاري.

وذكر نادي ليستر سيتي عبر موقعه على الإنترنت أن إيهيناتشو، 24 عاما، يقدم حاليا أفضل مستوياته منذ انضمامه إلى ليستر سيتي، وقد سجل سبعة أهداف للفريق خلال آخر أربع مباريات شارك بها، كما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر مارس.

وقال إيهيناتشو :"لا أستطيع التعبير عن شعوري. أنا متحمس وسعيد للغاية. هي لحظة رائعة، وأشعر بالسعادة لتجديد العقد مع ليستر سيتي."

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