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في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية

السبت 03/أبريل/2021 - 04:33 م
جانب من الحفل
جانب من الحفل
مصطفى الديب
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حصلت عزة السيد تهامي، على لقب الأم المثالية لعام 2021، وذلك في حفل نظمته اللجنة النقابية للعاملين بضرائب دخل القاهرة، لتكريم الأم المثالية والموظف المثالي.


وحصلت عزة التهامي على شهادة تقدير، احتفالًا بها بعد حضولها على لقب الأم المثالية، وذلك بمقر النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك.


وتهنئ أسرة "الفجـر"، السيدة عزة التهامي على التكريم، متمنية لها دوام الصحة والتوفيق.

في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية
في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية
في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية
في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية
في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية
في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية
في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية
في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية
في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية
في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية
في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية
في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية
في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية
في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية
في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية
في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية
في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية
في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية
في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية
في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية
في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية
في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية
في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية
في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية
في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية
في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية
في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية
في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية
في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية
في حفل للجنة النقابية لضرائب دخل القاهرة.. عزة السيد تهامي تحصل على لقب الأم المثالية

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