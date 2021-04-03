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العقور على جثة لشاب بأحد الشواطئ بالغردقة (صور)

السبت 03/أبريل/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
محمد طه
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عثرت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، على جثة مُلقاه علي أحد الشوطئ بمدينة الغردقة لشاب يدعى، يوسف ناصر عبدالعال، يقيم بمدينة سيدي بشر بالإسكندرية، يبلغ من العمر ٣٢ عاما، ملقى على أحد شواطئ منطقة الاحياء شمال مدينة الغردقة، وتم التحفظ على الجثة في بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات البحرالاحمر، اخطارًا يفيد بالعثور على جثة لشاب ملقى على احدي شواطئ منطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة.

وتكثيف الاجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
العقور على جثة لشاب بأحد الشواطئ بالغردقة (صور)
العقور على جثة لشاب بأحد الشواطئ بالغردقة (صور)
العقور على جثة لشاب بأحد الشواطئ بالغردقة (صور)
العقور على جثة لشاب بأحد الشواطئ بالغردقة (صور)
العقور على جثة لشاب بأحد الشواطئ بالغردقة (صور)
العقور على جثة لشاب بأحد الشواطئ بالغردقة (صور)

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