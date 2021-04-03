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بعد فوزه بمنصب النقيب لدورة ثانية.. ضياء رشوان يوجه رسالة للصحفيين

السبت 03/أبريل/2021 - 04:41 م
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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تقدم ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بالشكر إلى الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، على منحه ثقتهم، وذلك بعد فوزه بمنصب نقيب الصحفيين لدورة ثانية، خلال انتخابات التجديد النصفي التي انعقدت أمس الجمعة بنادي المعلمين بالجزيرة.


وقال "رشوان" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أتوجه بجزيل الشكر إلى زميلاتي وزملائي أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، على تجديد العهد بيننا بأصواتكم الغالية،  لاستكمال ما بدأناه، وأتعهد بأن أكون دائمًا وأبدًا على قدر ثقتكم".


وكانت قد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن نتيجة الانتخابات لمقاعد عضوية المجلس، أمس الجمعة.


وأعلنت اللجنة عن عن فوز ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين لدورة ثانية،وحصل على 1965 صوت، بعد حصوله على الأغلبية المطلقة، من 3844 صوت صحيح لمقعد النقيب.        

 

وفاز بعضوية المجلس تحت السن كل من: أيمن عبدالمجيد وحصل على 1864 صوت، ودعاء النجار وحصلت على 1178 صوت، ومحمد سعد عبدالحفيظ وحصل على 1045 صوت.

بينما فاز بعضوية المجلس فوق السن كل من: محمد خراجة وحصل على 1338 صوت، وإبراهيم أبوكيلة وحصل على 1277 صوت، وحسين الزناتي وحصل على 1201 صوت.

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