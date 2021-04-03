Advertisements

عاجل - بدر بانون يسجل هدف تقليص الفارق للأهلي أمام المريخ (فيديو)

السبت 03/أبريل/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
نجح المغربي بدر بانون في إحراز الهدف الأول للأهلي في مباراة فريقه أمام المريخ السوداني والمقامة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحصل طاهر محمد طاهر على ركلة جزاء بعد عرقلته داخل المنطقة لينفذها بدر بانون داخل الشباك محرزا الهدف الأول للأهلي.

ويتأخر الأهلي أمام المريخ السوداني بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة على ستاد الجوهرة الزرقاء بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بدر بانون المريخ الاهلي الابطال

أخبار تهمك

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى الهدف الأول من المريخ السوداني

منذ ساعة و نصف

تطور جديد بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ نصف ساعة

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 9 ساعات

لماذا وقع الاختيار على وقت غروب الشمس لنقل المومياوات الملكية؟

منذ ساعة الا ربع

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 14 ساعة

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأت في تشكيل الزمالك المتوقع ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. مشادة قوية بين ثنائي الأهلي

منذ ساعة

إصابة المطرب أحمد كامل بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ يوم

"مرور القاهرة": إخلاء طرق موكب نقل المومياوات الملكية في السادسة مساءً (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. رمضان صبحي يضيف الهدف الثاني للأهلي أمام الهلال السوداني (فيديو)

عاجل.. الأهلي يضرب شباك المريخ بالهدف الأول (فيديو)

عاجل.. كهربا يضيف الهدف الثاني للأهلي في شباك المريخ

عاجل.. بواليا يسجل أولى أهدافه مع الأهلي في شباك المريخ

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

موسيماني يزف بشرى سارة لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:46 م

"مرور القاهرة": إخلاء طرق موكب نقل المومياوات الملكية في السادسة مساءً (فيديو)

عاجل.. الأهلي يتلقى الهدف الأول من المريخ السوداني

03:28 م

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

01:04 م

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

07:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة