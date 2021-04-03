عاجل - بدر بانون يسجل هدف تقليص الفارق للأهلي أمام المريخ (فيديو)

نجح المغربي بدر بانون في إحراز الهدف الأول للأهلي في مباراة فريقه أمام المريخ السوداني والمقامة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وحصل طاهر محمد طاهر على ركلة جزاء بعد عرقلته داخل المنطقة لينفذها بدر بانون داخل الشباك محرزا الهدف الأول للأهلي.





ويتأخر الأهلي أمام المريخ السوداني بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة على ستاد الجوهرة الزرقاء بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



