Advertisements

السياحة عن الاستعداد لنقل المومياوات الملكية: "مش سايبين حاجة للصدفة" (فيديو)

السبت 03/أبريل/2021 - 04:48 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن الاستعدادات لموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة في الفسطاط تسير على قدم وساق، معقبًا: "نُعد لهذا الحدث منذ عامين حتى يخرج بهذه الصورة، الجهد المبذول هيبقى في الإجراءات، العاملين بوزارة الآثار وعلة راسهم وزير السياحة مبينموش ومش سايبين حاجة للصدفة".

وأضافت "سها بهجت"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن رئيسة منظمة اليونسكو متواجدة مع وفد كبير من المنظمة، ورئيس منظمة السياحة العالمية موجود على رأس وفد كبير، وبعض وزراء السياحة من الدول العربية، وأغلب سفراء جميع دول العالم يحضروا نقل المومياوات، ورغم أزمة كورونا هناك إصرار من أكبر منظمتين للثقافة والآثار والسياحة بما يجذب أنظار العالم لأهمية الحدث إلى جانب الإعداد الجيد.

وتابعت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، أننا بدأنا نلمس مرور هذا الحدث العظيم من الآن، مشددة على أن هذا الحدث رسالة قوية أننا مستمرين، ويجذب أنظار العالم لنوع من السياحة كان بدأ يندثر وهو السياحة الثقافية، مؤكدة أن مصر درة السياحة الثقافية على مستوى العالم، مشيرة إلى أن هناك بشائر لعودة السياحة من انتشار تطعيمات لقاح كورونا، ومصر تعتبر من أهم المقاصد السياحية التي يتوجه إليها أنظار العالم أجمع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقل المومياوات الملكية نقل المومياوات انظار العالم المومياوات الملكيه المتحف القومي في الفسطاط المتحف القومى

أخبار تهمك

"مرور القاهرة": إخلاء طرق موكب نقل المومياوات الملكية في السادسة مساءً (فيديو)

منذ ساعة و 17 دقيقة

لماذا وقع الاختيار على وقت غروب الشمس لنقل المومياوات الملكية؟

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقى الهدف الأول من المريخ السوداني

منذ ساعة و نصف

إصابة المطرب أحمد كامل بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. مشادة قوية بين ثنائي الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

منذ 9 دقائق

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 9 ساعات

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 9 ساعات

تطور جديد بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ 33 دقيقة

مفاجأت في تشكيل الزمالك المتوقع ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

البروفة الأولى لموكب نقل المومياوات الملكية من التحرير للفسطاط (صور)

"من التحرير للفسطاط".. ننشر الاستعدادات النهائية لموكب المومياوات الملكية

ينطلق في هذا الموعد.. 10 معلومات مهمة عن موكب المومياوات الملكية

حدث يتابعه العالم.. الاستعدادات النهائية لنقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

"ياسين وفهمي وأمينة".. أبرز الفنانين بالفيلم الترويجي لموكب المومياوات الملكية (فيديو)

الآثار تعيد نشر الفيلم الترويجي لموكب المومياوات الملكية باللغتين العربية والانجليزية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:46 م

"مرور القاهرة": إخلاء طرق موكب نقل المومياوات الملكية في السادسة مساءً (فيديو)

عاجل.. الأهلي يتلقى الهدف الأول من المريخ السوداني

03:28 م

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

01:04 م

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

07:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة