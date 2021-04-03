السياحة عن الاستعداد لنقل المومياوات الملكية: "مش سايبين حاجة للصدفة" (فيديو)

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن الاستعدادات لموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة في الفسطاط تسير على قدم وساق، معقبًا: "نُعد لهذا الحدث منذ عامين حتى يخرج بهذه الصورة، الجهد المبذول هيبقى في الإجراءات، العاملين بوزارة الآثار وعلة راسهم وزير السياحة مبينموش ومش سايبين حاجة للصدفة".



وأضافت "سها بهجت"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن رئيسة منظمة اليونسكو متواجدة مع وفد كبير من المنظمة، ورئيس منظمة السياحة العالمية موجود على رأس وفد كبير، وبعض وزراء السياحة من الدول العربية، وأغلب سفراء جميع دول العالم يحضروا نقل المومياوات، ورغم أزمة كورونا هناك إصرار من أكبر منظمتين للثقافة والآثار والسياحة بما يجذب أنظار العالم لأهمية الحدث إلى جانب الإعداد الجيد.



وتابعت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، أننا بدأنا نلمس مرور هذا الحدث العظيم من الآن، مشددة على أن هذا الحدث رسالة قوية أننا مستمرين، ويجذب أنظار العالم لنوع من السياحة كان بدأ يندثر وهو السياحة الثقافية، مؤكدة أن مصر درة السياحة الثقافية على مستوى العالم، مشيرة إلى أن هناك بشائر لعودة السياحة من انتشار تطعيمات لقاح كورونا، ومصر تعتبر من أهم المقاصد السياحية التي يتوجه إليها أنظار العالم أجمع.

