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عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

السبت 03/أبريل/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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اقترب النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من حسم أولى صفقات القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب مصدر بالنادي الأهلي ، فإن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي حصل على توقيع كريم فؤاد ظهير النجوم ومنتخب مصر الأوليمبي والمعار إلى صفوف إنبي لنهاية الموسم.

وأضاف المصدر، أن إدارة الأهلي أنهت الاتفاق مع إدارة النجوم على أن ينهي اللاعب إعارته نهاية الموسم مع الفريق البترولي، وينضم مباشرة إلى القلعة الحمراء.

يذكر أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وافق على التعاقد مع كريم فؤاد خلال الميركاتو الصيفي، خاصة ,ان اللاعب يُجيد اللعب في أكثر من مركز.

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