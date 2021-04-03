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شاهد.. فريق النقل المسؤول عن موكب المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على عدد من الصور لفريق ترميم ونقل المومياوات الملكية من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

والفريق برئاسة الدكتور مصطفى إسماعيل مسؤول ترميم ونقل المومياوات، وولاء صلاح، وإيمان إبراهيم، ومحمد وحيد.

ويتم لف المومياوات بعلم مصر حيث ستحملها عربات خاصة مجهزة حتى مقر عرضها المؤقت في متحف الحضارة.

وسينطلق الموكب من المتحف المصري بالتحرير مرورًا من الشارع الموازي لجامعة الدول العربية ثم ينكسر يسارًا إلى صينية ميدان التحرير حيث سيدور حول مسلة الملك رمسيس الثاني والكباش الأربعة، ثم ينحرف من جانب جامع عمر مكرم إلى ميدان سيمون بوليفار، ثم ينحرف يمينًا إلى كورنيش النيل.

يُعد موكب المومياوات الملكية أحد الوسائل الكبرى لإعادة المشهد المصري القديم إلى الصدارة عالميًا، فبعد العثور على المومياوات الملكية في خبيئتين، مقبرة 320 ومقبرة 35، ضج العالم بالاهتمام بملوك مصر القديمة.

واليوم تعيد مصر إلى الأذهان ملوكها القدماء مرة أخرى، من خلال موكب يضم 22 مومياء ملكية ترجع إلى الأسرات 17، 18، 19، 20، 18 مومياء منها لملوك، و4 مومياوات لملكات، 9 مومياوات عثر عليها في خبيئة الدير البحري "مقبرة رقم 320" و9 مومياوات عثر عليها في خبيئة وادي الملوك "مقبرة رقم 35".

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