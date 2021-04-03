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571 حالة خلال شهر.. جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء

السبت 03/أبريل/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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تبذل لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، قصارى جهدها للتعامل مع الحالات المرضية، التى يتم رصدها فى الصحف والمواقع الإخبارية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، وعبر مكتب خدمة المواطنين، والتى تحتاج إلى تدخلات طبية مختلفة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى دائما ما يوجه بضرورة الارتقاء بالقطاع الصحى، كونه أحد أهم القطاعات الحيوية التى تحوز اهتمام المواطن البسيط، الذى لا يجد ملجأ سوء المستشفيات الحكومية، بسبب ارتفاع تكاليف العلاج فى المستشفيات الخاصة.

وفى سبيل تحقيق نقلة نوعية بقطاع الصحة، تواصل الحكومة تطوير المستشفيات، وتنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية التى تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع العبء عن كاهل غير القادرين، وعلاجهم على نفقة الدولة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصرى.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، إنفوجراف، يوضح جهود لجنة الاستغاثات الطبية، خلال شهر فبراير المنقضى، والتى تمثلت فى رصد 571 حالة، والاستجابة لها، والتعامل معها بشكل سريع.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، خلال شهر مارس.

- أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، 94 قرار علاج على نفقة الدولة.

- إصدار 10 قرارات أخرى تتعلق بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى.

- تم إجراء 258 عملية جراحية.

- توفير الأدوية اللازمة للمواطنين، بإجمالى 76 استغاثة، تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والمواقع الإخبارية المختلفة.

- توفير الإجراءات الطبية لـ32 حالات من مرضى الأورام، وعمليات الجامانايف.

- تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ47 حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

- رصد 19 منشورا كاذبا على صفحات التواصل الاجتماعى، والتعامل معها بالطرق القانونية.

وأكد الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، أن اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء تعمل جاهدة على رصد وجمع ودراسة جميع حالات الاستغاثة، وتقوم بتقديم الدعم الممكن اللازم لها، سعيا منها لتحقيق الاستجابة الفورية والحاسمة لطلبات المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية على حد سواء.

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