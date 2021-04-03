تعليق خالد الجندي على موكب نقل المومياوات الملكية (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك احتفالية خاصة اتجهت أناظر العالم إليها، معقبًا: "العالم كله يراقب مصر كالعادة، ومازال المصريون يبهرون العالم بهذا الإرث الحضاري، وذلك التاريخ المجيد الذي سطرت صفحاته على أيدي أبناء هذه البلد".



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة في الفسطاط حدث فريد يثير الفخر والإعجاب، مشيرًا إلى أن المصري يرمز بهذا الموكب للوفاء الذي أصبح عملة نادرة في هذا الزمن.



وأطلق عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على موكب نقل المومياوات موكب الوفاء وحفل تكريم؛ لكونه تكريم لمكانة المخلصين لمصر الذين سطروا صفحات من المجد والفخر لهذه البلد، مؤكدًا أن تكريم قادة ورموز البلد بعض مرور آلاف السنوات يدعو للفخر.

