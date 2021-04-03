الروائية رشا سمير تستضيف المترجم خالد الجبيلي



تستضيف الروائية رشا سمير المترجم السوري خالد الجبيلي وذلك في حوار خاص عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" في تمام الساعة الـ8 مساء غدا.



المترجم خالد الجبيلي له العديد من الترجمات الهامة التي أحدثت دويا هاما في عالم الابداع..منها:

(قواعد العشق الأربعون (إليف شافاق)

مذكرات زوجة السجين (آشا بانديلي)

دعابات الطقس الحار (ألبيرتو مورافيا)

فتيات فالكيري (باولو كويلو)

أسرار (نور الدين فارح)

اللهب الغامض للملكة لوانا (أمبرتوا إيكو)

لقيطة اسطانبول (إليف شافاق)

صوفيا (رفيق الشامي)

الظاهر (باولو كويلو).