عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ





اتخذ مسؤولو النادي الأهلي قرارا ناريا ضد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بعد التعادل في مباراة اليوم أمام مضيفه المريخ السوداني بهدفين دولكل فريق





وتعادل الأهلي مباراة اليوم أمام المريخ السوداني بهدفين لكل فريق في المباراة التي جرت على ملعب الجوهرة الزرقاء ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقرر مسؤولو النادي الأهلي توقيع عقوبة مالية على لاعبي الفريق الأحمر بعد التعادل في مباراة اليوم بهدفين لكل فريق.





وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بإبلاغ اللاعبين بالغرامة المالية التي تم توقيعها عليهم في غرفة خلع الملابس بعد نهاية المباراة بعد المستوى الذي ظهر عليه الفريق.





وتعادل الأهلي عصر اليوم السبت أمام مضيفه المريخ السوداني بهدفين لكل فريق أمام مضيفه المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



