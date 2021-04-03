سائق توك توك يذبح أم وطفلها بالساطور في شوارع المنيا



وتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع جريمة قتل بالشارع السابع بشرق المحطة في مركز بني مزار، إذ تعدي شخص يعمل سائق توك توك جاري تحديد هويته علي أم وطفلها أثناء سيرهما في الشارع، مستخدما آلة حادة عبارة عن ساطور ومزق جسديهما، ونتج عن ذلك وفاة الاثنين.



جري نقل الجثتين إلي مشرحة المستشفي العام لتحديد هويتهما، وتكثف إدارة البحث الجنائي من تحرياتها لكشف غموض وملابسات الحادث الذي وقع بالقرب من قهوة معروفه باسم "قلابيظو" بشرق المحطة في مدينة بني مزار، وقد نشرت سلطات الأمن عناصرها بمحيط الجريمة.



قتل سائق توك توك أم وطفلها بالساطور في ظروف غامضة بأحد شوارع مدينة بني مزار بالمنيا.