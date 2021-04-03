Advertisements
سائق توك توك يذبح أم وطفلها بالساطور في شوارع المنيا
السبت 03/أبريل/2021 - 05:12 م
أحمد الخميسي
Advertisements
قتل سائق توك توك أم وطفلها بالساطور في ظروف غامضة بأحد شوارع مدينة بني مزار بالمنيا.
وتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع جريمة قتل بالشارع السابع بشرق المحطة في مركز بني مزار، إذ تعدي شخص يعمل سائق توك توك جاري تحديد هويته علي أم وطفلها أثناء سيرهما في الشارع، مستخدما آلة حادة عبارة عن ساطور ومزق جسديهما، ونتج عن ذلك وفاة الاثنين.
جري نقل الجثتين إلي مشرحة المستشفي العام لتحديد هويتهما، وتكثف إدارة البحث الجنائي من تحرياتها لكشف غموض وملابسات الحادث الذي وقع بالقرب من قهوة معروفه باسم "قلابيظو" بشرق المحطة في مدينة بني مزار، وقد نشرت سلطات الأمن عناصرها بمحيط الجريمة.
وتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع جريمة قتل بالشارع السابع بشرق المحطة في مركز بني مزار، إذ تعدي شخص يعمل سائق توك توك جاري تحديد هويته علي أم وطفلها أثناء سيرهما في الشارع، مستخدما آلة حادة عبارة عن ساطور ومزق جسديهما، ونتج عن ذلك وفاة الاثنين.
جري نقل الجثتين إلي مشرحة المستشفي العام لتحديد هويتهما، وتكثف إدارة البحث الجنائي من تحرياتها لكشف غموض وملابسات الحادث الذي وقع بالقرب من قهوة معروفه باسم "قلابيظو" بشرق المحطة في مدينة بني مزار، وقد نشرت سلطات الأمن عناصرها بمحيط الجريمة.
Advertisements