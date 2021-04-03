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إسعاد يونس بالزي الفرعوني بالتزامن مع نقل المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس صورة لها بالزي الفرعوني، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وجاء ذلك بالتزامن مع نقل المومياوات الملكية اليوم، والتي استعد لها جموع الشعب المصري والعالم بأكمله ليرو حضارة مصر العريقة.

ويشارك العديد من الفنانين في موكب نقل المومياوات المرتقب، من المتحف المصري لمتحف الحضارة المصرية، في موكب لم يحدث في التاريخ، ومنهم حسين فهمي ويسرا وليلى علوي وغيرهم من النجوم.

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المومياوات الملكيه الفجر آمال مثلوثي

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