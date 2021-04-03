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محمد صبحي بالزي الفرعوني أثناء التحضير لـ أخناتون

السبت 03/أبريل/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك الفنان محمد صبحي، جمهوره ومتابعيه بـ صورة نادرة من أرشيف ذكرياته، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث ظهر محمد صبحي في الصورة مرتديًا زي الفرعون "أخناتون"، أثناء فترة التحضير لتجسيد شخصيته في فيلم سينمائي لم يكتمل، مع المخرج الراحل شادي عبدالسلام.

وعلّق محمد صبحي علي الصور قائلًا" نتشرف بحضارتنا " فجر الضمير " الحضارة الفرعونية، صورة من تحضير فيلم اخناتون الذي لم يكتمل بسبب ميزانيته الضخمة وقتها نصف مليون جنيه عام ١٩٧٢

في سياق متصل، ينطلق اليوم في تمام الساعة 6 مساء موكب ملكي مهيب يضم 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط وسط أجواء موسيقية على الطراز المصري القديم.

ويخرج الموكب من متحف التحرير الساعة 6 مساء، ومحطة الأولى هي ميدان التحرير والطوفان حوله في أجواء موسيقية ثم إلى المحطة الثانية وهي "ميدان سيمون بوليفار"، ثم المحطة الثالثة الاتجاه إلى كورنيش النيل حتى السيدة زينب، ثم المحطة الرابعة الاتجاه إلي مصر القديمة حتى مدينة الفسطاط ميدان الحضارة.
محمد صبحي بالزي الفرعوني أثناء التحضير لـ أخناتون
محمد صبحي بالزي الفرعوني أثناء التحضير لـ أخناتون
محمد صبحي بالزي الفرعوني أثناء التحضير لـ أخناتون
محمد صبحي بالزي الفرعوني أثناء التحضير لـ أخناتون

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نقل المومياوات محمد صبحي

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