وزير النقل ومحافظ المنيا يشهدان اختبارات برج إشارات سمالوط





شهد الوزير والمحافظ الاختبارات النهائية للبرج، تمهيدًا لدخوله الخدمة والمنطقة الأوتوماتيكيه بين مطاى وسمالوط بطول 12 كم غدا الأحد، ليصل اجمالي كهربة الاشارات علي الخط الي 102 كم حيث أكد الوزير على ضرورة تكثيف الاعمال بمشروعات تحديث نظم الإشارات لزيارة معدلات الامان والسلامة علي الخطوط.

وأعلن الوزير أنه سيتم إعادة هيكلة حافز الكيلو وحافز الكيلو النظيف خلال الأسبوع المقبل تقريبا.





وكان وزير النقل قد تابع خلال جولته بمحافظة المنيا، سير العمل في مرفق السكك الحديدية والخدمات المقدمة للمواطنين وتفقد عمرات العربات في الورش، وإجراءات الصيانة الدورية للقطارات لزيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط، كما التقي بالسائقين والعاملين بالمحطة.





وأكد على سائقي القطارات ببذل كافة الجهود لخدمة الراكب مشيدًا بمواقف عدد من سائقي القطارات مثل السائق الذي اوقف القطار لكي ينقذ حياة مواطنة ألقت بنفسها على القضبان والسائق الذي اوقف القطار حتى لايصطدم بعربة تعطلت على شريط السكة الحديد في مكان غير معد للعبور وكذلك سائق احد القطارات الروسية القادم من القاهرة - سوهاج الذي قام بلفته انسانية عند مرور جنازة كبيرة على شريط السكة الحديد أمام نجعى الجعران بقرية بنى هلال والشيخ صالح دائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج للدفن بالمقابر بنجع الشيخ صالح فوقف لها على بعد حوالى 70 مترا وقام بشكره اهالي الصعيد المحترمين، مؤكدا ان هذا هو المطلوب وهو ان يتسابق الجميع لخدمة الراكب والحفاظ على حياة المواطنين.

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برج إشارات سمالوط، ضمن مشروع تحديث وتطوير نظم الإشارات على خط سكك حديد بنى سويف أسيوط، بطول 250 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.