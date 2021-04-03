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عجلات حربية وخيول في موكب المومياوات الملكية (صور)
السبت 03/أبريل/2021 - 05:14 م
حسام زيدان - تصوير: ياسمين عليوة
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التقطت بوابة الفجر الإلكترونية عدد من الصور للتجهيزات والاستعدادات التي تسبق موكب المومياوات الملكية الذي سينطلق من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
حيث ظهرت الخيالة والعجلات الحربية التي ستسبق عربات المومياوات الملكية.
وسينطلق الموكب من المتحف المصري بالتحرير مرورًا من الشارع الموازي لجامعة الدول العربية ثم ينكسر يسارًا إلى صينية ميدان التحرير حيث سيدور حول مسلة الملك رمسيس الثاني والكباش الأربعة، ثم ينحرف من جانب جامع عمر مكرم إلى ميدان سيمون بوليفار، ثم ينحرف يمينًا إلى كورنيش النيل.
يُعد موكب المومياوات الملكية أحد الوسائل الكبرى لإعادة المشهد المصري القديم إلى الصدارة عالميًا، فبعد العثور على المومياوات الملكية في خبيئتين، مقبرة 320 ومقبرة 35، ضج العالم بالاهتمام بملوك مصر القديمة.
واليوم تعيد مصر إلى الأذهان ملوكها القدماء مرة أخرى، من خلال موكب يضم 22 مومياء ملكية ترجع إلى الأسرات 17، 18، 19، 20، 18 مومياء منها لملوك، و4 مومياوات لملكات، 9 مومياوات عثر عليها في خبيئة الدير البحري "مقبرة رقم 320" و9 مومياوات عثر عليها في خبيئة وادي الملوك "مقبرة رقم 35".
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