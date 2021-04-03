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كندة علوش عن نقل المومياوات الملكية: "حدث تاريخي يذكر العالم بأن مصر منبع الحضارات"

السبت 03/أبريل/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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علقت الفنانة كندة علوش، على موكب نقل المومياوات الملكية، التي ستجوب شوارع القاهرة خلال الساعات المقبلة، في احتفالية ضخمة ينتظرها العالم أجمع، بشكل يليق بتاريخ وحضارة مصر العريقة.

حيث نشرت كندة، صورة الموكب، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر":"هذا اليوم سيذكره التاريخ والعالم كله سيشهد، حدث تاريخي عظيم واستثنائي، ليذكر العالم بأن مصر منبع الحضارات وأم الدنيا".

وتابعت: "شكرًا لكل القائمين على هذه الفعالية العظيمة، ولكل شخص بذل مجهود، ليظهر هذا الحدث على أكمل وجه"، معبرةً عن سعادتها وفخرها بهذا الحدث الفريد والعريق، الذي تشهده شوارع القاهرة ويتزين به ميدان التحرير.

في سياق متصل، ينطلق اليوم في تمام الساعة 6 مساء موكب ملكي مهيب يضم 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط وسط أجواء موسيقية على الطراز المصري القديم.

ويخرج الموكب من متحف التحرير الساعة 6 مساء، ومحطة الأولى هي ميدان التحرير والطوفان حوله في أجواء موسيقية ثم إلى المحطة الثانية وهي "ميدان سيمون بوليفار"، ثم المحطة الثالثة الاتجاه إلى كورنيش النيل حتى السيدة زينب، ثم المحطة الرابعة الاتجاه إلي مصر القديمة حتى مدينة الفسطاط ميدان الحضارة.

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الكلمات المفتاحية

كندة علوش المومياوات الملكيه

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