عشوائيات بورسعيد الأكثر خطورة تتحول لقرية سياحية (صور)

تفقد اللواء عادل الغضبان - محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مشروع "تاون داون" ومول وشارع "ديليسبس باي" بشارع عاطف السادات.



حرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على متابعة مستجدات الأعمال بمشروع تاون داون خلال متابعته للأعمال الجارية بعدد من مشروعات السياحة بالمحافظة، رافقه خلالها فوزي الوالي رئيس حي الزهور والشركة المنفذة للمشروع.





وأكد اللواء عادل الغضبان، خلال تفقده لمشروع داون تاون يمثل انجازا سياحيا حقيقيًا يكتسب اهمية كبيرة، بعد أن كانت تلك المنطقة واحدة من اكبر البؤر والمناطق العشوائية الأكثر خطورة بالمحافظة، "عزبة أبو عوف".



وأضاق المحافظ بأنه يتم تحويلها الي مجتمعات سياحية وعمرانية وسكنية شبه متكاملة، والتى وفرت العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة ودعمت القطاع تمشيا مع خطوات المحافظة الثابتة، نحو الارتقاء بالسياحة فى بورسعيد والعمل على عودة اذدهارها بما يعود بالنفع على جميع أبناء المحافظة.



ويذكر أن "شارع دليسيبس باي" يضم مسطحات خضراء، وأماكن للجلوس بشكل حضاري وجمالي للمواطنين، ومناطق ديكورية، ونافورة، و13 حاوية كل حاوية مقسم إلى 3 أجزاء بإجمالي 39 جزء، وذلك لاستخدامها كمشروعات في مجال المأكولات والمشروبات.