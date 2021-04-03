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عاجل - ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل أمام المريخ السوداني بدوري الأبطال

السبت 03/أبريل/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فرض التعادل على مضيفه فريق المريخ السوداني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي كان متأخرًا بهدفين نظيفين مع نهاية الشوط الأول، واستطاع أن يعدل النتيجة في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين.

وفي المقابل، تمكن فريق سيمبا من تحقيق الفوز أمام فيتا كلوب الكونغولي برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وعلى الرغم من تعادل الأهلي أمام المريخ السوداني، إلا أنه ضمن تأهله إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بجانب سيمبا التنزاني.

جدول ترتيب مجموعة الأهلي:

1- سيمبا التنزاني برصيد 13 نقطة
2- الأهلي برصيد 8 نقاط
3- فيتا كلوب الكونغولي برصيد 4 نقاط
4- المريخ السوداني برصيد نقطتين

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الكلمات المفتاحية

فيتا كلوب سيمبا المريخ الأهلي

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