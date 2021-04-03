قمة مثيرة.. موعد الاختبار الرسمي الأول لإيهاب جلال مع الإسماعيلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، لاستضافة نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الدوري العام.





ويلتقي الدراويش فريق سيراميكا، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد عودته للاستئناف عقب التوقف الدولي.





و أسندت اللجنة مهمة إدارة اللقاء للحكم محمد عادل، علي أن يعاونه كلاً من محمد العزازي و ماجد المليجي كمساعد أول و ثانِ، بالإضافة لأحمد جابر حكمًا رابعًا، كما أسندت اللجنة مهمة إدارة حكم الڤيديو “الڤار” لمحمود دسوقي و يعاونه مبروك نبيل في اللقاء.





ويرغب الدراويش في تحقيق الفوز والخروج من كبوته التي يتعرض لها الموسم الجاري، حيث بات مهدد بالهبوط للقسم الثاني، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة فقط، وستكون المباراة الرسمية الأولى تحت قيادة المدير الفني إيهاب جلال.





فيما يدخل سيراميكا كليوباترا، اللقاء وهو محتلًا المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة، ويواصل زحفه ضمن فرق المقدمة.





ومن المقرر أن تقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



