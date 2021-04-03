شيرين عبر الوهاب تنتهي من تسجيل تتر مسلسل "لحم غزال"

أعلن الملحن محمد رحيم انتهاءه من تسجيل تتر مسلسل "لحم غزال"، والذي تخوض به الفنانة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني المقبل.



وكتب "رحيم" قائلا: "الحمد لله رب العالمين انتهينا اليوم من تسجيل تتر مسلسل لحم غزال للنجمه غاده عبد الرازق بصوت الفنانه شيرين_عبدالوهاب والتفاصيل قريبا أن شاء الله وده تاني عمل بيجمعنا احنا الثلاثه بعدأغنيه مشاعر دعواتكم....".



"لحم غزال" بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.