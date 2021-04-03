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الأقصر تنجح في تطعيم 99.3 من المستهدفين بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

السبت 03/أبريل/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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أعلن الدكتور أحمد إبراهيم يونس مدير الطب الوقائي بصحة الأقصر، عن نجاح الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بتطعيم 191420 طفلا من الأطفال المصريين وغير المصريين بطعم سابين بنسبة 99.3% من المستهدف، وذلك منذ إنطلاق الحمله من يوم 28 مارس حتى 31 مارس 2021 تحت رعاية الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور إلهام محمد وكيل المديرية.

وأشار أبو العطا مدير مكافحة الأمراض المعدية بالمحافظة، انه شارك في الحملة أكثر من 675
فرقة (ثابتة- متحركة)، و128 مشرف لصيق و104 مشرف وحدة صحية و41 مشرف مديرية للإعداد والتنفيذ.

كما تقدم الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة بالشكر لكل من شارك في نجاح الحملة ووصول الطعم لكل طفل على أرض محافظة الأقصر وما قدموه من جهد نحو الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

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