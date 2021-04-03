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الأقصر تنجح في تطعيم 99.3 من المستهدفين بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال
السبت 03/أبريل/2021 - 05:24 م
طاهر الحساني
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أعلن الدكتور أحمد إبراهيم يونس مدير الطب الوقائي بصحة الأقصر، عن نجاح الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بتطعيم 191420 طفلا من الأطفال المصريين وغير المصريين بطعم سابين بنسبة 99.3% من المستهدف، وذلك منذ إنطلاق الحمله من يوم 28 مارس حتى 31 مارس 2021 تحت رعاية الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور إلهام محمد وكيل المديرية.
وأشار أبو العطا مدير مكافحة الأمراض المعدية بالمحافظة، انه شارك في الحملة أكثر من 675
فرقة (ثابتة- متحركة)، و128 مشرف لصيق و104 مشرف وحدة صحية و41 مشرف مديرية للإعداد والتنفيذ.
فرقة (ثابتة- متحركة)، و128 مشرف لصيق و104 مشرف وحدة صحية و41 مشرف مديرية للإعداد والتنفيذ.
كما تقدم الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة بالشكر لكل من شارك في نجاح الحملة ووصول الطعم لكل طفل على أرض محافظة الأقصر وما قدموه من جهد نحو الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.
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