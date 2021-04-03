كورونا .. العراق يسجل أكثر من 5300 إصابة جديدة بالفيروس





أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 5 آلاف و379 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس في العراق إلي 868 ألفا و200 إصابة.









وذكرت الصحة العراقية، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، أنه تم تسجيل شفاء 5 آلاف و17 حالة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 773 ألفا و232 حالة، فيما تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 14 ألفا و430 حالة.