خاميس رودريجيز جاهز لمواجهة كريستال بالاس

قال كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون إن صانع اللعب خاميس رودريغيز سيعود لتشكيلة الفريق قبل مباراته في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين المقبل في مواجهة كريستال بالاس بعد غياب استمر لأكثر من شهر بسبب إصابة في ربلة الساق.





وأحرز رودريغيز خمسة أهداف وهيأ أربع فرص للتهديف في الدوري هذا الموسم لكنه لم يشارك في أي مباراة منذ فوز إيفرتون 1-صفر في قمة مرسيسايد على جاره ليفربول في ملعب أنفيلد في 20 فبراير الماضي.





وقال أنشيلوتي أمس الجمعة "خاميس في وضع جيد وتدرب جيدا خلال العطلة الدولية.. وجود في التشكيلة وهو في كامل اللياقة أمر مهم بالنسبة لنا، سيضيف مزيدا من التميز لأدائنا الهجومي".





وسيعود لتشكيلة إيفرتون أيضا لاعب الوسط جان-فيليب غبامين بعد غيابه منذ أغسطس 2019 بسبب أكثر من إصابة في الفخذ والكاحل.





ويحتل إيفرتون المركز الثامن بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز العشرين برصيد 46 نقطة من 28 مباراة بينما يحتل كريستال بالاس المركز 12 برصيد 37 نقطة من 29 مباراة.



