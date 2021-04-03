أحمد موسى عن نقل المومياوات الملكية: العالم يترقب مصر لمتابعة حدث استثنائي (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اليوم يقدم حلقة مبكرة استثنائية لتغطية حدث استثنائي عالمي وهو موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري للمتحف القومي للحضارة في الفسطاط.



وأضاف "موسي"، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن العالم يترقب ويتابع مصر، والموكب الملكي للمومياوات الذي ينطلق في السادسة والنصف.



وتابع، أن جميع وسائل الإعلام الدولية تغطية هذا الحدث، موجهًا رسالة للمصريين: "المتابعة من المنزل لهذا الحدث أفضل من الشارع، جميع وسائل الإعلام تنقل هذا الحدث العالمي على مدار أكثر من ساعة".

