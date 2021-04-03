عجلات حربية وخيول في موكب المومياوات الملكية (صور)

التقطت بوابة الفجر الإلكترونية عدد من الصور للتجهيزات والاستعدادات التي تسبق موكب المومياوات الملكية الذي سينطلق من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

حيث ظهرت الخيالة والعجلات الحربية التي ستسبق عربات المومياوات الملكية.





وسينطلق الموكب من المتحف المصري بالتحرير مرورًا من الشارع الموازي لجامعة الدول العربية ثم ينكسر يسارًا إلى صينية ميدان التحرير حيث سيدور حول مسلة الملك رمسيس الثاني والكباش الأربعة، ثم ينحرف من جانب جامع عمر مكرم إلى ميدان سيمون بوليفار، ثم ينحرف يمينًا إلى كورنيش النيل.





يُعد موكب المومياوات الملكية أحد الوسائل الكبرى لإعادة المشهد المصري القديم إلى الصدارة عالميًا، فبعد العثور على المومياوات الملكية في خبيئتين، مقبرة 320 ومقبرة 35، ضج العالم بالاهتمام بملوك مصر القديمة.



