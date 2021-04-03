عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

اتخذ مسؤولو النادي الأهلي قرارا هاما تجاه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بعد التعادل في مباراة اليوم أمام المريخ السوداني.





ولم يقدم النادي الأهلي المستوى المنتظر منه في مباراة اليوم حيث ظهرت خطوط الفريق الأحمر مفتوحة كما ظهر لاعبو الفريق الأحمر في حالة من عدم الاتزان في المباراة.





وقرر مسؤولو النادي الأهلي تجديد الثقة في المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر رغم التعادل في مباراة اليوم.





ورفض مسؤولو النادي الأهلي إجراء أي تغيير في الجهاز الفني للفريق الأحمر بعد التعادل في مباراة اليوم ورغم المستوى المتراجع للفريق الأحمر.





وتعادل الأهلي عصر اليوم السبت أمام مضيفه المريخ السوداني بهدفين لكل فريق أمام مضيفه المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



