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"عنواني مصري" تشارك في تنظيم يوم اليتيم بالقليوبية

السبت 03/أبريل/2021 - 05:39 م
بوابة الفجر
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قال رسول صلًّ الله عليه وسلم :"إذا أردتم أن تكونوا رفقاء للرسول في الجنة أو تكسبوا مئات الحسنات فعليك بالإحسان إلي اليتيم والإقتراب منه".. لذلك إتباعا لقول رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم احتفل بالأمس أعضاء
 "حملة عنواني مصري" بيوم اليتيم بالقليوبية  في إطار مشاركتهم مع شباب مبادرة "أنت فاعل خير" في طنان.

حيث استطعوا أن يشاركوا في تنظيم أحداث ذلك اليوم ورسم البسمة علي وجوه الأطفال وإعداد وتحضير الواجبات للأطفال وتعريف الأطفال بأهمية اللهجة المصرية وأهمية الحرص علي التحدث بها في كل مكان وتعزيز الولاء لديهم ، وذلك تحت إشراف الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة  ودكتورة داليا عبدالله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان.

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