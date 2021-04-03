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المشهد الأخير لنقل 22 مومياء ملكية.. كيف استعدت محافظة القاهرة للحدث الأهم في القرن الـ21؟

السبت 03/أبريل/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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ساعات قليلة، ويبدأ الحدث العالمي الذي ينتظره العالم أجمع والمصريون خاصة بنقل، 22 مومياء مليكة من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارات بمصر القديمة.

وفي هذا الإطار، سخرت محافظة القاهرة والمتمثلة في أحياء المنطقة الجنوبية، جميع أجهزتها التنفيذية، لخروج الحدث التاريخي الذي يشهده العالم أجمع، على أكل وجه، من حيث رفع كفاء الطرق المؤدية إلى متحف الحضارات بمصر القديمة.

أشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إلى أن القاهرة تلك المدينة الساحرة التي تحكي شوارعها تاريخ شعب مصر وحضارته العريقة التي أثرت البشرية على مر العصور فأصبحت متحفًا مفتوحًا يضم آثارًا فرعونية ويونانية ورومانية وقبطية وإسلامية ستشهد بعد ساعات قليلة  الحدث الأكبر والأهم للعاصمة فى بداية القرن ٢١ وهو موكب نقل المومياوات الملكية  من المتحف المصرى بالتحرير حتى وصولها لمتحف الحضارات بالفسطاط.

ونستعرض لكم جهود محافظة القاهرة في تجهيز خط سير الموكب:


أحياء المنطقة الجنوبية:-

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة، أنها تتابع مع الأحياء المعنية بخط السير والواقعة بالمسار ميدانيا مراجعة ماتم من أعمال وإضافة بعض اللمسات الجمالية والنهائية تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حيث وجهت نائب المحافظ الجميع بالاستعداد التام والجاهزية القصوى ومتابعة جميع الأعمال المتعلقة بتطوير خط سير المومياوات الملكيّة.

اللمسات النهائية لخط سير الموكب

تابعت نائب محافظ القاهرة، ماتم من أعمال بجميع مراحل التطوير وقامت بوضع بعض اللمسات الجمالية والملاحظات التى تضفى طابع خاص مميز لكل عمل تقوم بمشاركة مجموعة عمل لا تمل من بذل الجهود فى سبيل الارتقاء بجميع أحياء المنطقة الجنوبية.

كوبرى المانسترلى

أكدت “جيهان” أنه تم انشاء تابلوه زراعى من الورود والازهار بالقرب من كوبرى المانسترلى ليضفى مظهر جمالى بخط السير، كما تم رفع كفاءة كوبرى المانسترلى إلى جانب رفع كفاءة البلدورات وتم تقليم جميع الاشجار المارة بالمسار وتهذيب النجيلة وتنسيق الزهور.

نافورة فم الخليج

كما أشارت إلى تنفيذ اعمدة إنارة مصممة بشكل كلاسيكى إلى جانب دهان باقى أعمدة الإنارة المارة بالمسار وصيانتها كما اوضحت انه تم تركيب الجرانيت أمام معهد الأورام فضلا عن رفع كفاءة النافورة التجميلية بميدان فم الخليج.

سور مجرى العيون

تم رفع جميع الاشغالات بسور مجرى العيون، بالإضافة إلى تجميل وتنظيف مجرى النيل ورفع أي مخلفات او اشغالات من جانبى نهر النيل.

الأرصفة والاشغالات

تم الانتهاء من اعمال طلاء كافة الأسوار، ورفع كفاءتها مع إزالة أى تشوهات من عليها مع طلاء واجهات كافة العقارات المطلة على الطريق المؤدى إلى متحف الحضارة، واستكمال الأرصفة والبلدورات.

لون موحد

كما تم توحيد منسوب الأرصفة ورفع كافة الاشغالات الخاصة ببائعى الفواخير، وإخلاء الأرصفة تمامًا للمشاة كما تم توحيد الواجهات للعقارات والمحال واسوار المدارس بالميادين.

دهان أسوار الكباري

تم دهانات أجسام وأسوار كافة الكبارى الموجودة بالمسار من الداخل والخارج، مع الانتهاء من معالجة الأجزاء المتهالكة من الفواصل والأسوار والأرصفة ورفع كفاءتها بشكل عام، وكذلك رفع كافة الإشغالات وإعادة المظهر الجمالي والتشجير.

عقبة الإعلانات

أكدت نائب محافظ القاهرة، أنه تم رفع كافة شاسيهات الإعلان من أعلى المباني التراثية والعقارات الواقعة على طول خط المسار.


السحيلة وكوم غراب

كما اوضحت انه ضمن تطوير خط السير قد تم ازالة المناطق العشوائية الواقعة بخط السير “السحيلة وكوم غراب” إلى جانب رفع اى محطات مناولة بهذه المنطقة.

ممشى سياحى

كما تم تطوير بحيرة عين الصيرة من خلال إنشاء إنشاء ممشى سياحى بكامل محيط البحيرة، بعد تدبيشها وتطهيرها بطل 2 كيلو متر، إضافة إلى إنشاء مرسى للقوارب بالبحيرة ومسرح مكشوف ونافورة، وفندق على مساحة 265 ألف متر مربع.

22 مومياء

جدير بالذكر ان هذا الحدث العالمى سوف يسير عبر موكب ملكى ضخم يليق بملوك مصر القديمة، يشهده العالم أجمع، حيث يتم من خلاله نقل 22 مومياء من المتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضهم الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية، ويأتى هذا فى إطار توجيهات الدولة بإتمام الأنشطة الأثرية والثقافية العالمية، وذلك على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويبرز جهودها الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وغيرها من المدن القديمة.

يذكر ان الموكب سوف يجوب شوارع المحروسة فى مشهد مهيب وانه سوف يبدأ من التحرير مرورا بميدان سيمون بوليفار بالسيدة زينب ومرورا بمنطقة مصر القديمة وصولا إلى متحف الحضارات حيث مكانها الدائم.
المشهد الأخير لنقل 22 مومياء ملكية.. كيف استعدت محافظة القاهرة للحدث الأهم في القرن الـ21؟
المشهد الأخير لنقل 22 مومياء ملكية.. كيف استعدت محافظة القاهرة للحدث الأهم في القرن الـ21؟
المشهد الأخير لنقل 22 مومياء ملكية.. كيف استعدت محافظة القاهرة للحدث الأهم في القرن الـ21؟
المشهد الأخير لنقل 22 مومياء ملكية.. كيف استعدت محافظة القاهرة للحدث الأهم في القرن الـ21؟
المشهد الأخير لنقل 22 مومياء ملكية.. كيف استعدت محافظة القاهرة للحدث الأهم في القرن الـ21؟
المشهد الأخير لنقل 22 مومياء ملكية.. كيف استعدت محافظة القاهرة للحدث الأهم في القرن الـ21؟

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