طريقة عمل سلطة الجرجير بالبيض

المقادير

- البيض : 3 حبات

- الجرجير : حزمتان

- الذرة : علبة (مغسولة ومصفاة)

- الخل الأبيض : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- كاجو : ملعقة كبيرة (ني وغير محمص)

- الفول السوداني : ملعقة كبيرة (محمص)

طريقة التحضير

قطعي الجرجير لقطع كبيرة الحجم، ضعيه في وعاء الخلط.

اقطعي البيض إلى أربع أرباع.

أضيفي الذرة المغسولة والمصفاة على الجرجير.

اخلطي الملح مع الخل وزيت الزيتون واسكبي التتبيلة على الجرجير والذرة والبيض بعد تقطيعه.

حركي المكونات وزيني بالكاجو والفول السوداني وقدمي سلطة الجرجير باردة.