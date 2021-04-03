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طريقة عمل سلطة الجرجير بالبيض

السبت 03/أبريل/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
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المقادير
- البيض : 3 حبات
- الجرجير : حزمتان
- الذرة : علبة (مغسولة ومصفاة)
- الخل الأبيض : ملعقة كبيرة
- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة
- ملح : ملعقة صغيرة
- كاجو : ملعقة كبيرة (ني وغير محمص)
- الفول السوداني : ملعقة كبيرة (محمص)
طريقة التحضير
قطعي الجرجير لقطع كبيرة الحجم، ضعيه في وعاء الخلط.
اقطعي البيض إلى أربع أرباع.
أضيفي الذرة المغسولة والمصفاة على الجرجير.
اخلطي الملح مع الخل وزيت الزيتون واسكبي التتبيلة على الجرجير والذرة والبيض بعد تقطيعه.
حركي المكونات وزيني بالكاجو والفول السوداني وقدمي سلطة الجرجير باردة.

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