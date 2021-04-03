حضري السجق الاسكندراني بهذه الطريقة

المقادير

- كبدة : 500 غراماً (بقرية / مقطعة قطع صغيرة)

- البصل : 3 حبات (مبشور)

- الثوم : 4 فصوص (مفروم)

- الكمون : ملعقة صغيرة

- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة

- الفلفل الأخضر : 250 غراماً (مقطع)

- الزيت النباتي : ربع كوب

- ملح : حسب الرغبة

طريقة التحضير

في مقلاة بها زيت ساخن ضعي البصل وشوحية لمدة دقيقة واحدة ثم أضيفي شرائح الكبدة وقلبي حتى يتغير لونها من الأحمر إلى الرمادي.

أضيفي فصوص الثوم والكمون والكزبرة واخفضي النار واتركية لمدة 5 دقائق.

أضيفي الفلفل الأخضر مع ربع كوب ماء واتركيه على النار لمدة 15 دقيقة.

قدميه مع الخبز المصري وسلطة الطحينة.