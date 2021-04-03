كوكيز الليمون بالجبن الكريمي.. المقادير وطريقة التحضير

المقادير

- دقيق : كوبان ونصف

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الزبدة : كوب (بحرارة الغرفة)

- جبن كريمي : 85 غم (بحرارة الغرفة)

- سكر : كوب

- صفار البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- خلاصة الليمون : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على حرارة 176 درجة مئوية.

في وعاء، أخلطي الملح والدقيق. اتركي المكونات الجافة جانباً.

في الخلاط الكهربائي، اخفقي الزبدة وجبن الكريم جيداً للحصول على مزيج هشّ.

أضيفي السكر وصفار البيضة والفانيليا وخلاصة الليمون.

اخلطي المكونات جيداً ثمّ أضيفي المكونات الجافة.

اخفقي من جديد حتى تتجانس المكونات.

مدّي العجينة على سطح صلب وقطّعيها بواسطة آلة تشكيل البسكويت بالشكل الذي تحبينه.

صفّي البسكويت على صينية غير مدهونة (لا تستخدمي ورق الزبدة).

اخبزي الصينية في الفرن من 10 إلى 12 دقيقة حتى تنضج قطع البسكويت.

اتركي البسكويت يبرد وزيّنيه بحسب الرغبة.