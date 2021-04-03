عاجل.. السيسي: اتطلع بفخر لاستقبال المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنني أتطلع بكل الفخر والاعتزاز لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته على موقع التواصل "فيس بوك"،: " بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية".



وأضاف الرئيس: "إن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ. إنني أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه.. طريق البناء والإنسانية".

