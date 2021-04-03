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غدا.. افتتاح مبادرة مصر بلا غرقى في مطروح

السبت 03/أبريل/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يشهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح غدًا افتتاح مبادرة مصر بلا غرقى ويشارك في الدورة ١٥٠ منقذًا للمشاركة في تنفيذ المبادرة.
 
ومن المقرر أن يتم افتتاح الدورة بقاعة المؤتمرات بمكتبه مطروح حيث إنها تحظى باهتمام كبير من المحافظ وكل القيادات التنفيذية بالمحافظة .
 
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد ترأس بالمركز الأوليمبي بالمعادي اجتماعات اللجنة العليا لمبادرة "مصر بلا غرقى" أول الشهر الماضي التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية باللجنة العليا التنفيذية للمبادرة.
 
حضر الاجتماعات قيادات وزارة الشباب والرياضة وعددا من أعضاء المبادرة وممثلي وزارات "الدفاع والسياحة والصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم.
 

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