غدا.. افتتاح مبادرة مصر بلا غرقى في مطروح

يشهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح غدًا افتتاح مبادرة مصر بلا غرقى ويشارك في الدورة ١٥٠ منقذًا للمشاركة في تنفيذ المبادرة.

ومن المقرر أن يتم افتتاح الدورة بقاعة المؤتمرات بمكتبه مطروح حيث إنها تحظى باهتمام كبير من المحافظ وكل القيادات التنفيذية بالمحافظة .

ومن المقرر أن يتم افتتاح الدورة بقاعة المؤتمرات بمكتبه مطروح حيث إنها تحظى باهتمام كبير من المحافظ وكل القيادات التنفيذية بالمحافظة .