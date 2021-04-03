نصائح لاختيار مشاية الأطفال المناسبة





نقدم لكم في السطور التالية نصائح مهمة للامهات يجب اتباعها عند اختيار مشاية الأطفال المناسبة لاطفالك:





- اختاري مشاية ذات قاعدة عريضة وهي تتمتع بميزة أمان مزدوجة، إذ تخفف من خطر انقلاب المشاية وسقوطها، ما قد يتسبب في إصابة الطفل بجروح خطيرة.





- قبل أن تقرري شراء مشاية ووضع طفلك فيها، عليكِ أولًا إجراء بحث شامل بخصوص إيجابياتها وسلبياتها، ويمكنكِ البحث على الإنترنت، لمعرفة تقييمات المستخدمين السابقين وآرائهم ومميزات وعيوب المشاية.





- وإذا كانت القاعدة عريضة بشكل خاص، فقد تكون أوسع من مداخل منزلك، وهذا سيمنع الطفل من الدخول والخروج ما يمكنكِ من الاطمئنان عليه، وأنه لن يخرج من غرفة لأخرى.





- تحققي من وزن المشاية: إذا كانت المشاية ثقيلة جدًّا، فقد لا يستمتع طفلك بالوجود فيها، أو قد لا يتمكن حتى من تحريكها على الإطلاق، وستصبح أقرب لمقعد بحزام، لذا تحققي من وزنها، وما إذا كانت العجلات تتحرك بشكل جيد.





- العجلات الثقيلة قد تحتك بالأرض، ما يعرض طفلكِ للانقلاب، فضلًا عن صعوبة الحركة.