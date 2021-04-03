"شيوخ وقساوسة" يشاركون في افتتاح معهد "أزهري" ببني سويف (صور)

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، المعهد الديني الأزهرى للبنين "إعدادي وثانوي" وذلك بعد إحلاله، بحضور عددًا من شيوخ المنطقة الأزهرية يتقدمهم الشيخ سيد عبداللطيف مدير المنطقة وبعض القساوسة ورجال الدين المسيحي في مقدمتهم نيافة القمص "باسيليوس الأنبا بولا" وكيل دير الأنبا بولا بناصر.



مشروعات بـ26 مليون جنيه



جاء ذلك ضمن عددا من المشروعات الخدمية، أفتتحها محافظ بني سويف، اليوم، في قطاع التعليم العام والأزهري بمركز ومدينة ناصر بتكلفة إجمالية 26 مليون جنيها تقريبا، ضمن برنامج افتتاحات العيد القومي للمحافظةوذلك في إطار خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال دعم وتحسين مستوى المرافق والخدمات الحيوية.



مدرسة عوض الله



حيث افتتح محافظ بني سويف، مدرسة المستشار زكريا عوض الله للتعليم الأساسي بعزبة عوض الله"إنشاء جديد" والتي نفذتها هيئة الأبنية التعليمة المقامة على مساحة إجمالية 1300متر بتكلفة 5 مليون و611 ألف جنيه، وتتكون من دور أرضى و4 أدوار علوية تحوي 11 فصلا دراسيا،ومعمل كمبيوتر ومكتبة وغرف للمجالات ومكاتب إدارية وقاعة متعددة الأغراض،حيث تمثل المدرسة إضافة متميزة لمنظومة التعليم في المرحلة الابتدائية، وتساهم بشكل كبير في تخفيف كثافة الفصول.



المعهد الديني الأزهرى



كما افتتح محافظ بني سويف المعهد الديني الأزهرى للبنين "إعدادي وثانوي" وذلك بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 18 مليون و500 ألف جنيهًا ضمن خطة الأزهر،حيث تبلغ المساحة الإجمالية 3000 متر مربع، فيما تبلغ مساحة المبني 900 متر وفناء المعهد 2000متر، ويتكون المعهد من 4أدوار علوية تضم 26 فصلاَ دراسيًا ويخدم أهالي قرى مركز ناصر.



مبنى قرية الحمام



وتضمنت الزيارة أيضًا قيام المحافظ بافتتاح المبنى الإداري لقرية الحمام على مساحة 200 متر وتكلف إنشاؤه مليون و200 ألف جنيها من الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية، حيث يخدم المجلس القروي أكثر من 27 ألف بقرية الحمام وتوابعها من القرى والعزب والنجوع.



مشروعات بـ18 مليون جنيه



وكان المحافظ قد استهل زيارته لمركز ناصر بافتتاح المحطة الوسيطة بقرية بني خليفة بتكلفة 18 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة، بجانب افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية دلاص بتكلفة اجمالية 60 مليون جنيها، وذلك ضمن برنامج افتتاحات مركز ومدينة ناصر بمناسبة العيد القومي للمحافظة.



رافق المحافظ خلال الزيارة كل من: اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس النواب "عبدالحكيم مسعود، وسهام بشاي، والدكتورة منى عبد الله، ومحمد سيد جنيدي" ونبيل حميدة عضو مجلس الشيوخ، وعلى يوسف رئيس مركزومدينة ناصر، وسهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ سيد عبداللطيف مدير منطقة بني سويف الأزهرية المهندس محمد ياسين رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية ببني سويف، وعدد من رجال الدين المسيحي في مقدمتهم نيافة القمص "باسيليوس الأنبا بولا" وكيل دير الأنبا بولا بناصر.