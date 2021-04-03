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فليك يُعلن تشكيل بايرن ميونيخ الرسمي ضد لايبزيج في الدوري الألماني

السبت 03/أبريل/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن هانسي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام لايبزيج، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الألماني. 

وتأتي تشكيلة بايرن ميونخ كالتالي :-

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ديفيد الابا ، سولي ، لوكاس هيرنانديز ، بافارد.

خط الوسط: جوشوا كيميتش ، جورتزكا ، كومان ، ليروى ساني.

خط الهجوم: توماس مولر ، موتينج.

ويحل بايرن ميونخ في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 61 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن لايبزيج صاحب المركز الثاني.

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