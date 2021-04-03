موعد مباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

ينتظر جميع عشاق الساحرة المستديرة مباراة من العيار الثقيل بين آرسنال ونظيره ليفربول، اليوم السبت على ملعب الإمارات، في إطار قمة مباريات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





يعاني آرسنال من تراجع كبير على مستوى الدوري المحلي، وعليه الاستفاقة لضمان حجز مقعدًا مؤهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.





وعلى الجانب الآخر، يتشابه وضع ليفربول مع آرسنال حيث يعاني من سلسلة من الهزائم المتتالية، نتج عنها وقوعه في المركز السابع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 46 نقطة.





تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





ويذاع لقاء آرسنال وليفربول على شبكة قنوات بي إن سبورتس، المالك الرسمي لحقوق بث إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



