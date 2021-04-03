عاجل - تعرف على المنافسين المحتملين للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا





نجح فريق الأهلي في حسم تأهله رسميًا إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم تعادله مع فريق المريخ السوداني 2-2، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

تقدم فريق المريخ السوداني بهدفين بالشوط الأول عن طريق رمضان عجب وسيف الدين تيري في الدقيقتين 26، 35، وتعادل للأهلي، بدر بانون وياسر إبراهيم في الدقيقتين 81، 94 من زمن المباراة.





وفي نفس المجموعة تغلب فريق سيمبا التنزاني على نظيره فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 4 – 1 في نفس المجموعة.





وإليكم ترتيب المجموعة الأولى بعد مباريات اليوم:





- سيمبا التنزاني 13 نقطة.

- الأهلي 8 نقاط

- فيتا كلوب الكونغولي 4 نقاط

- المريخ السوداني 2 نقطة.





صدام ناري للأهلي في ربع النهائي الإفريقي:





بذلك يتأهل الأهلي للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقياك كـ"ثان" لمجموعته برصيد 8 نقاط، بعدما حسم فريق سيمبا التنزاني صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة وذلك قبل جولة واحدة في دور المجموعات الإفريقي.





ويواجه الأهلي في الدور ربع النهائي للبطولة الإفريقية أحد الأندية أصحاب الصدارة في المجموعات الثلاث الأخرى وذلك وفقًا للوائح البطولة القارية، والتي تمنعه من مواجهة أول مجموعته في الدور التالي.





وبذلك سيكون الأهلي على موعد مع مواجهة نارية في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا حيث سيواجه واحد من الثلاثي (صنداونز الجنوب إفريقي – الوداد المغربي – الترجي التونسي) حال استمرارهم على صدارة مجموعاتهم الإفريقية.





وحسم فريق صنداونز صدارة المجموعة الثانية بشكل رسمي برصيد 13 نقطة وبفارق 7 نقاط عن فريق شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.





بينما يعتلي فريق الوداد المغربي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، متفوقا بفارق 5 نقاط عن فريق حوريا الغيني صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وذلك قبل مباراتين على انتهاء منافسات المجموعة.





ويتصدر الترجي التونسي المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط متفوقا بنقطتين فقط عن مولودية الجزائر الذي ينافسه بقوة على صدارة المجموعة.



