محافظ بني سويف يتفقد مشروعات "حياة كريمة": ستُحدث تطوير شامل بالقرى (صور)



تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



حياة كريمة



وأكد محافظ بني سويف، أن مشروعات "حياة كريمة" تستهدف إحداث تطوير شامل بالقرى، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، والاهتمام بالنظافة والبيئة، وتطويرمستوى الخدمات الصحية ومراكز الشباب، والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.



الصرف الصحي



حيث تفقد المحافظ مشروع الصرف الصحي بقرية بني خليفة والذي يتم تنفيذه بتكلفة تبلغ 20 مليون جنيه تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واستمع لموجز عن سير العمل في المشروع الذي سيخدم أكثر من 3200 نسمة بقرية بني خليفة، ويتكون من محطة رفع وشبكة انحدار وخط طرد، وقد تم تسليم موقع محطة الرفع للشركة المسند إليه تنفيذ المشروع وتم توريد مواسير الشبكات وجاري العمل في المشروع المقرر نهوه خلال 12 شهرًا.



مجمع مدارس الرياض



كما تابع محافظ بني سويف، سير العمل في مجمع المدارس بقرية الرياض، والذي يضم مدرسة للتعليم الأساسي " إنشاء جديد" بتكلفة تزيد عن 10ملايين جنيه حيث تبلع المساحة الإجمالية 3330 متر تقربيا، وتبلغ مساحة المبني 667 متر ويتكون من دور أرضى و4 علوي وتضم 33 فصلًا دراسيًا، بالإضافة إلى المدرسة الفنية للبنات"إنشاء جديد"بتكلفة تزيد عن 11مليون جنيه تقريبًا، وتبلع مساحة المبنى الدراسي 410متر ويشمل 4 أدوار علوية بجانب دور أرضي بطاقة استيعابية 12فصلًا دراسيا، فيما تبلغ مساحة الورش 375 مترًا.



سور مدرسة دنديل



وأستمع محافظ بني سويف، لعرض موجز عن الأعمال التي تتم بقرى مركز ناصر والتي شملت: إستكمال أعمال حفر سور المدرسة الابتدائية بدنديل، وجار استكمال تبطين ترعة فرع 2، بالإضافة إلى استكمال تطوير مكتبي البريد بدنديل وكوم أبو خلاد،بينما تم عمل محضر المعاينة وتسليم الأرض المقترحة لإنشاء محطة رفع بقرية طنسا الملق ويتم حاليا إعداد تصميمات المشروع.



تبطين ترعة حافظ



وتواصلت أعمال تبطين ترعة 4 المتفرعة من ترعة حافظ، في الوقت الذي تم فيه رفع مجمع الخدمات والذي يشمل خدمات "بريد، وتموين، وتضامن، وسجل مدني" داخل مقر الوحدة المحلية بالحمام، وذلك بالتعاون مع جهاز التعمير والإسكان، فيما يتواصل العمل بملحق مدرسة المجمعة 1ببني عدي، وذلك بالتوازي مع استمرار العمل في مشروع الصرف الصحي بأشمنت.

66 قرية بـ حياة كريمة



يُذكر أنه تم إدراج قرى مركزي ببا وناصر وعددها 66 قرية، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل للخدمات والمرافق بتلك القرى، والذي يشمل تحسين خدمات البنية الأساسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة



غسيل كلوي بهبشين



من ناحية أخرى تفقد محافظ بني سويف، مركز الغسيل الكلوي بقرية بهبشين المقام على مساحة 270 مترًا، والذي تم تنفيذه بالمساهمة المجتمعية بتكلفة 6ملايين و500 ألف جنيه تقريبًا" جهود ذاتية" وتبلغ طاقته الاستيعابية 21 سريرًا، حيث يخدم المركز قرية بهبشين وتوابعها البالغ تعدادها ما يقرب من 40 ألف نسمة، بجانب قرى غروب مركز ناصر بدنديل والحمام وتوابعهما.



قيادات محافظة بني سويف



رافق المحافظ خلال الزيارة كل من: اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس النواب "عبدالحكيم مسعود، وسهام بشاي، والدكتورة منى عبد الله، ومحمد سيد جنيدي" ونبيل حميدة عضو مجلس الشيوخ، ومحمد جبر معاون المحافظ وعلى يوسف رئيس مركزومدينة ناصر، وسهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، والمهندس محمد ياسين رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية ببني سويف، واللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عامر عبد الحكيم رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشيخ سيد عبداللطيف مدير المنطقة الأزهرية ببني سويف، وإحسان عبد اللطيف وكيل وزارة التضامن ببني سويف.

