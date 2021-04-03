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جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد ليستر في البريميرليج

السبت 03/أبريل/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام منافسه ليستر سيتي، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب كينج باور، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وقد حقق مانشستر سيتي الفوز في الجولة الماضية على حساب فولهام، بنتيحة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير. 

وتأتي التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: ايدرسون. 

خط الدفاع: والكر - روبن دياز - ايمريك لابورت - بنجامين ميندي.

خط الوسط: فيرناندينيو - رودريجو - كيفين دي بروين.

خط الهجوم: جابريل جيسوس - سيرجيو أجويرو - رياض محرز.

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ليستر سيتي جوارديولا الدورى الإنجليزي

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