تشهد ليبيا بدء حكومة تنفيذية جديدة تسمى حكومة الوحدة الوطنية تولي إدارة شؤون البلاد، وأعرب ممثلو الدول الغربية عن رغبتهم في دعم الحكومة المشكلة حديثًا وعبروا عن احترامهم لها.

وصل وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا إلى طرابلس في زيارة رسمية ، وشددت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش خلال المؤتمر المشترك على ضرورة انسحاب مبكر للقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وتناقلت وسائل الاعلام الليبية تصريحات لنجلاء المنقوش أنه تم التوصل إلى اتفاقيات مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لإعادة فتح سفارات دولهم في ليبيا، وأعربت عن إمتنانها الشديد لدعمهم حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الجديد.

ومن المتوقع أيضاً، خلال الأيام المقبلة أن يزور وفد مغربي رفيع المستوى طرابلس لمناقشة إعادة فتح السفارة المغربية في طرابلس، وبحث مسألة استئناف إصدار التأشيرات للمواطنين الليبيين لدخول المغرب، وإمكانية فتح رحلات جوية بين البلدين وتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية والأمنية.

بينما تدعم دول الاتحاد الأوروبي الحكومة الجديدة في ليبيا، يلتزم دبلوماسيو وزارة الخارجية الروسية بموقف سلبي وصامت بعد مؤتمر برلين ، حيث اقتصر الدبلوماسيون الروس على التصريحات فقط، ولم يكن هناك اجتماع أو محادثات مهمة مع القيادة الجديدة في ليبيا.

وتُعتبر إنجازات السياسة الروسية في منطقة الشرق الأوسط مؤخرًا من أبرز الإنجازات على المستوى الدولي، فإنه باستثمار صغير نسبيًا للموارد وبأقل قدر من الخسائر المادية، تمكنت روسيا من التحول إلى واحدة من أبرز اللاعبين الدوليين على الساحة العالمية.

ومع ذلك، فإن وزارة الخارجية الروسية بتقاعسها عن العمل، تدفن كل النجاحات التي حققتها الدولة الروسية بما تتضمنه من نجاحات وزارة الدفاع الروسية، والتي جعلت روسيا لأول مرة منذ إنهيار الإتحاد السوفييتي لاعباً أساسياً في رسم السياسة المتعلقة بشمال إفريقيا.

تعرضت سياسة وزارة الخارجية الأخيرة لانتقادات عديدة، لا سيما بسبب عدم وجود استراتيجية طويلة المدى على نطاق عالمي وفي مناطق هامة من العالم، ويمكن ملاحظة ذلك في ليبيا في الوقت الراهن.