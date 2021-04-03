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تقارير.. دعم كبير لليبيا للعودة للطريق الصحيح
السبت 03/أبريل/2021 - 06:01 م
هالة الشحات
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تشهد ليبيا بدء حكومة تنفيذية جديدة تسمى حكومة الوحدة الوطنية تولي إدارة شؤون البلاد، وأعرب ممثلو الدول الغربية عن رغبتهم في دعم الحكومة المشكلة حديثًا وعبروا عن احترامهم لها.
وصل وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا إلى طرابلس في زيارة رسمية ، وشددت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش خلال المؤتمر المشترك على ضرورة انسحاب مبكر للقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
وتناقلت وسائل الاعلام الليبية تصريحات لنجلاء المنقوش أنه تم التوصل إلى اتفاقيات مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لإعادة فتح سفارات دولهم في ليبيا، وأعربت عن إمتنانها الشديد لدعمهم حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الجديد.
ومن المتوقع أيضاً، خلال الأيام المقبلة أن يزور وفد مغربي رفيع المستوى طرابلس لمناقشة إعادة فتح السفارة المغربية في طرابلس، وبحث مسألة استئناف إصدار التأشيرات للمواطنين الليبيين لدخول المغرب، وإمكانية فتح رحلات جوية بين البلدين وتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية والأمنية.
بينما تدعم دول الاتحاد الأوروبي الحكومة الجديدة في ليبيا، يلتزم دبلوماسيو وزارة الخارجية الروسية بموقف سلبي وصامت بعد مؤتمر برلين ، حيث اقتصر الدبلوماسيون الروس على التصريحات فقط، ولم يكن هناك اجتماع أو محادثات مهمة مع القيادة الجديدة في ليبيا.
وتُعتبر إنجازات السياسة الروسية في منطقة الشرق الأوسط مؤخرًا من أبرز الإنجازات على المستوى الدولي، فإنه باستثمار صغير نسبيًا للموارد وبأقل قدر من الخسائر المادية، تمكنت روسيا من التحول إلى واحدة من أبرز اللاعبين الدوليين على الساحة العالمية.
ومع ذلك، فإن وزارة الخارجية الروسية بتقاعسها عن العمل، تدفن كل النجاحات التي حققتها الدولة الروسية بما تتضمنه من نجاحات وزارة الدفاع الروسية، والتي جعلت روسيا لأول مرة منذ إنهيار الإتحاد السوفييتي لاعباً أساسياً في رسم السياسة المتعلقة بشمال إفريقيا.
تعرضت سياسة وزارة الخارجية الأخيرة لانتقادات عديدة، لا سيما بسبب عدم وجود استراتيجية طويلة المدى على نطاق عالمي وفي مناطق هامة من العالم، ويمكن ملاحظة ذلك في ليبيا في الوقت الراهن.
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