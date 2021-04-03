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سيد عبد الحفيظ: ننتظر منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 03/أبريل/2021 - 06:01 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن تعادل فريقه في مباراة اليوم أمام المريخ السوداني بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عقب نهاية المباراة :"دخلنا المباراة بشكل سيء وقدمنا شوطا أول صعبا للغاية وكان من الممكن أن نخسر فيه أكثر من هدفين".

وأضاف :"في النهاية نجحنا في الدخول في الشوط الثاني بشكل أفضل وسجلنا هدفين وخرجنا بنقطة".

وتابع :"حققنا الهدف الأساسي وهو التأهل فالمجموعة تم حسمها وعلينا انتظار القرعة".

وواصل :"أمامنا مباراة مع سيمبا التنزاني ونريد أن نتابع فيها عددا من اللاعبين كما نريد التركيز فيها بشكل جيد".

وأوضح :"كرة القدم تمنحنا كل يوم نفس الدروس فاحترام الخصم وتقديره سيكون لك تقديرك واليوم درس جديد في الكرة"

وأشار :"يُحسب إيجابيا أننا نجحنا في العودة فالمباراة انتهت بحلوها ومرها وهدفنا من المجموعة تحقق".

وزاد :"في الموسم الماضي صعدنا من نفس الملعب وإن شاء الله يكون فأل حسن وفي أخر 3 بطولات كان الرقم 11 هو كلمة السر في الحصول على اللقب".

وأشار :"من يريد الحصول على البطولة عليه أن يقابل فرق كبيرة، سنغلق الصفحة ونبدأ في الاستعداد للمباراة المقبلة أمام سيمبا التنزاني".

وأردف :"لو هناك وقت أخر في المباراة كان من الممكن أن نحققق الفوز ولكن علينا نسيان ما حدث والتركيز في الفترة المقبلة".

واختتم :"لا نريد التفكير في المستقبل أمامنا مباراة هامة أمام سيمبا التنزاني ثم نغلق الملف الإفريقي بشكل مؤقت ونستعد للملف المحلي سواء في الدوري أو كأس مصر".

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