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تعرف على فوائد اللوز الأخضر

السبت 03/أبريل/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
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فوائد اللوز الأخضر عديدة ومتنوعة وننشر لكم في السطور التالية أبرز الفوائد التي تكمن في اللوز الأخضر ومنها ما يلي:

تقليل مستويات الكولسترول
إن تناول اللوز الأخضر بشكل منتظم من جانب النساء يساهم في خفض مستويات الكولسترول الضارّ في الجسم ويرفع من مستويات الكولسترول الجيد، وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية.

تعزيز صحة القلب
يساعد اللوز الأخضر بفضل محتواه من المغنيسيوم والمغذيات الأخرى المهمة لصحة القلب مثل الدهون الأحادية غير المشبعة، في التقليل من خطر الإصابة بالجلطات وأمراض القلب والأوعية الدموية.

خسارة الوزن
إن محتوى اللوز الأخضر من الألياف الغذائية يساعد على امتلاء المعدة والإحساس بالشبع، فهو يساهم في كبح الشهية، وبالتالي التقليل من نسبة السعرات الحرارية المتناولة خلال اليوم.

تعزيز الصحة الجلدية
محتوى اللوز الأخضر من فيتامين E يجعله مهماً للحفاظ على رطوبة الجلد، إلى جانب محتواه من مضادات الأكسدة التي تساعد في الحماية من الجذور الحرّة، التي قد تكون سبباً في ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

الوقاية من الإمساك
بفضل الألياف التي يحتويها اللوز الأخضر بكميات عالية، فإنه يعتبر كمليّن ومعزّز لحركة الأمعاء ولعملية الهضم، وبالتالي فهو يساهم في الوقاية من الإمساك.

فوائد اللوز الأخضر 

- يحتوي اللوز الأخضر على الزنك وفيتامينB المهمين لتقوية الأظافر وزيادة طولها.

- يعزّز اللوز الأخضر من أداء الجهاز المناعي للجسم، ويساعد على الهضم وينظّم حركة الأمعاء.

- يحتوي اللوز الأخضر على نسبة جيدة من المغنيسيوم والكالسيوم، وكلاهما يساهم في الحفاظ على صحة العظام، والحماية من هشاشة العظام والتهاب المفاصل.

- يقوّي الجهاز المناعي بالجسم.

- يمدّ الجسم بالطاقة المتمثّلة في الدهون المفيدة.

- يقي الكبد من السموم والدهون.

- يحافظ على صحة الكلى ويقلّل من خطر تعرّضها للحصوات.

- يمنع تكوّن حصوات المرارة.

- يساعد على ضبط نسبة سكر بالدم عن طريق حرق النسبة الزائدة منه بالجسم.

- يساعد على تحسين الذاكرة، ما يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

- يرطّب البشرة ويحميها من الجفاف.

- يساعد في التخلص من ديدان المعدة.

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