بعد التعادل أمام المريخ.. بعثة الأهلي في تتجه إلى القاهرة

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل ملعب الجوهرة الزرقاء، الذي استضاف مباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وتوجهت بعثة الفريق من ملعب المباراة إلى مطار الخرطوم الدولي، استعدادًا للعودة إلى القاهرة عبر الطائرة الخاصة التي نقلت الفريق إلى السودان.





وتعادل الأهلي مع نظيره المريخ السوداني ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة التي يحمل لقبها، بعد انتهاء مباراة الفريقين بالتعادل بهدفين لكل فريق.



