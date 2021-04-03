Advertisements

بعد التعادل أمام المريخ.. بعثة الأهلي في تتجه إلى القاهرة

السبت 03/أبريل/2021 - 06:06 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل ملعب الجوهرة الزرقاء، الذي استضاف مباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتوجهت بعثة الفريق من ملعب المباراة إلى مطار الخرطوم الدولي، استعدادًا للعودة إلى القاهرة عبر الطائرة الخاصة التي نقلت الفريق إلى السودان.

وتعادل الأهلي مع نظيره المريخ السوداني ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة التي يحمل لقبها، بعد انتهاء مباراة الفريقين بالتعادل بهدفين لكل فريق.

أخبار تهمك

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأت في تشكيل الزمالك المتوقع ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - تعرف على المنافسين المحتملين للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ ساعة و 27 دقيقة

تطور جديد بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقى الهدف الأول من المريخ السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

"مرور القاهرة": إخلاء طرق موكب نقل المومياوات الملكية في السادسة مساءً (فيديو)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ أقل من ساعة

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 15 ساعة

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل أمام المريخ السوداني بدوري الأبطال

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

05:35 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

05:10 م

عاجل - تعرف على المنافسين المحتملين للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:01 م

"مرور القاهرة": إخلاء طرق موكب نقل المومياوات الملكية في السادسة مساءً (فيديو)

03:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة