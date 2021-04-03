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بعد التعادل أمام المريخ.. بعثة الأهلي في تتجه إلى القاهرة
السبت 03/أبريل/2021 - 06:06 م
علي نبوي
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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل ملعب الجوهرة الزرقاء، الذي استضاف مباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وتوجهت بعثة الفريق من ملعب المباراة إلى مطار الخرطوم الدولي، استعدادًا للعودة إلى القاهرة عبر الطائرة الخاصة التي نقلت الفريق إلى السودان.
وتعادل الأهلي مع نظيره المريخ السوداني ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة التي يحمل لقبها، بعد انتهاء مباراة الفريقين بالتعادل بهدفين لكل فريق.
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