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يسرا توجه رسالة للرئيس السيسي بسبب حدث نقل المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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علقت الفنانة يسرا على حدث نقل المومياوات، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت يسرا قائله: "‎الليلة سيشهد العالم حدثا عظيما وفريدا من نوعه سيُدون في تاريخ مصر.. وهو فخر لكل مواطن مصري عاشق لوطنه ولكل شخص عاشق للحضارة المصرية والفرعونية..

وتابعت يسرا: "ستبهر مصر العالم بعظمة تاريخها وآثارها.. بموكب ملكي يضم مومياوات من أعظم ملوك وملكات مصر.. عظماء وملوك أقدم دولة في التاريخ.. أعظم حضارة شهدتها البشرية.. وسينحني العالم تعظيما لعظمة مصر وحضارتها..

‎وأضافت: "كل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعالي وزير السياحة والآثار د. خالد العناني على هذا الحدث الجليل المشرف لنا جميعا.

‎واشارت يسرا: "الليلة سينحني التاريخ لمصر.. تحيا مصر العظمى.. ‎‏واختتمت قائله: "ربنا يحفظ بلدنا‬⁩ ورئيسنا وجيشنا ويديم علينا الأمن والأمان".

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