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تركيا تستفز اليونان بورقة المهاجرين (فيديو)

السبت 03/أبريل/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
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الاستفزازات التي تأتي من تركيا لا تتوقف، وفي استغلال جديد لورقة المهاجرين واللاجئين، اليونان اتهمت تركيا بدفع قوارب تحمل مهاجرين إلى المياه الإقليمية اليونانية.

وقال وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراتشي، إن خفر السواحل والأسطول التركي رافق قوارب المهاجرين إلى حدود أوروبا، واصفا تلك الاستفزازات بأنها محاولة للتصعيد مع اليونان، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

وشدد ميتاراتشي على أن هؤلاء المهاجرين قادمون من الشواطئ التركية، ونظرا لأن تركيا كانت تدعمه فإنهم لم يكونوا يواجهون الخطر. الوزير اليوناني طالب تركيا بالكف عن تلك الاستفزازات غير المبررة.

وقالت وزارة الخارجية التركية، إنها لا علم لها بالحادث، ولم ترد وزارة الدفاع التركية بشكل فوري على طلب للتعليق.

اليونان اتهمت تركيا أيضا بـ"الاحتكاك" بسفنها في شرق المتوسط وممارسة "أفعال استفزازية"، وقالت إن سفينة تابعة لخفر السواحل التركي دخلت المياه الإقليمية اليونانية واحتكت بزورق حراسة يوناني قبالة جزيرة ليسبوس.

فمتى تتوقف تركيا عن استفزاز جيرانها والعبث بأمنهم واستقرارهم؟

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